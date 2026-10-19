Akaryakıtta tabela değişiyor gözler 20 Ekim'de

Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol piyasaları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 30 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin uygulanması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde pompa fiyatları değişecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:08
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 10:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurunda yaşanan değişimler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Son fiyat hareketlerinin ardından benzin grubunda yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi.
Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre benzinin litre fiyatında 4,30 TL düşüş öngörülüyor. Beklenen indirimin kesinleşmesi halinde yeni fiyatların 20 Ekim Salı gününden itibaren akaryakıt istasyonlarının pompalarına yansıması bekleniyor.
İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?
Benzinde beklenen 4,30 TL'lik indirimin uygulanması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatının 83,90 TL'den 79,60 TL'ye gerilemesi hesaplanıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 83,70 TL olan litre fiyatının 79,40 TL'ye düşmesi bekleniyor.
Ankara'da benzinin litre fiyatının 84,90 TL'den 80,60 TL'ye, İzmir'de ise 85,10 TL'den 80,80 TL'ye gerilemesi öngörülüyor. Doğu illerinde fiyatların yaklaşık 82,20 TL seviyesine düşebileceği belirtiliyor.
19 Ekim akaryakıt fiyatları
Paylaşılan 19 Ekim 2026 tarihli fiyat bilgilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları farklı seviyelerde bulunuyor. İl, ilçe ve dağıtım şirketine göre pompa fiyatlarında değişiklik görülebiliyor.
Bölge
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul Avrupa
83,90 TL
96,70 TL
41,20 TL
İstanbul Anadolu
83,70 TL
96,50 TL
40,60 TL
Ankara
84,90 TL
97,80 TL
41,29 TL
İzmir
85,10 TL
98,00 TL
41,20 TL
Motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik beklenmiyor
Benzin grubunda indirim beklentisi oluşurken motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenleme öngörülmüyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 20 Ekim itibarıyla her iki akaryakıt türünde de mevcut fiyat seviyelerinin korunması bekleniyor.
Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,70 TL, Ankara'da 97,80 TL ve İzmir'de 98,00 TL olarak aktarılıyor. LPG fiyatları ise aynı bölgelerde sırasıyla 41,20 TL, 41,29 TL ve 41,20 TL seviyesinde bulunuyor.
Yeni pompa fiyatları 20 Ekim'de netleşecek
Benzin fiyatlarına ilişkin indirim beklentisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, dağıtım şirketlerinin fiyat listelerine yansıyacak değişikliklerle netleşecek. Sürücüler, 20 Ekim Salı günü itibarıyla istasyonlarda uygulanacak yeni litre fiyatlarını takip edebilecek.
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Akaryakıtta tabela değişiyor gözler 20 Ekim'de
Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol piyasaları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 30 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin uygulanması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde pompa fiyatları değişecek.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurunda yaşanan değişimler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Son fiyat hareketlerinin ardından benzin grubunda yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi.
Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre benzinin litre fiyatında 4,30 TL düşüş öngörülüyor. Beklenen indirimin kesinleşmesi halinde yeni fiyatların 20 Ekim Salı gününden itibaren akaryakıt istasyonlarının pompalarına yansıması bekleniyor.
İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?
Benzinde beklenen 4,30 TL'lik indirimin uygulanması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatının 83,90 TL'den 79,60 TL'ye gerilemesi hesaplanıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 83,70 TL olan litre fiyatının 79,40 TL'ye düşmesi bekleniyor.
Ankara'da benzinin litre fiyatının 84,90 TL'den 80,60 TL'ye, İzmir'de ise 85,10 TL'den 80,80 TL'ye gerilemesi öngörülüyor. Doğu illerinde fiyatların yaklaşık 82,20 TL seviyesine düşebileceği belirtiliyor.
19 Ekim akaryakıt fiyatları
Paylaşılan 19 Ekim 2026 tarihli fiyat bilgilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları farklı seviyelerde bulunuyor. İl, ilçe ve dağıtım şirketine göre pompa fiyatlarında değişiklik görülebiliyor.
Bölge
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul Avrupa
83,90 TL
96,70 TL
41,20 TL
İstanbul Anadolu
83,70 TL
96,50 TL
40,60 TL
Ankara
84,90 TL
97,80 TL
41,29 TL
İzmir
85,10 TL
98,00 TL
41,20 TL
Motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik beklenmiyor
Benzin grubunda indirim beklentisi oluşurken motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenleme öngörülmüyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 20 Ekim itibarıyla her iki akaryakıt türünde de mevcut fiyat seviyelerinin korunması bekleniyor.
Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,70 TL, Ankara'da 97,80 TL ve İzmir'de 98,00 TL olarak aktarılıyor. LPG fiyatları ise aynı bölgelerde sırasıyla 41,20 TL, 41,29 TL ve 41,20 TL seviyesinde bulunuyor.
Yeni pompa fiyatları 20 Ekim'de netleşecek
Benzin fiyatlarına ilişkin indirim beklentisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, dağıtım şirketlerinin fiyat listelerine yansıyacak değişikliklerle netleşecek. Sürücüler, 20 Ekim Salı günü itibarıyla istasyonlarda uygulanacak yeni litre fiyatlarını takip edebilecek.
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