Şişli'deki konserde 3 kişi fenalaştı, 1 kişi öldü

İstanbul'un Şişli ilçesindeki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirtilen konserde üç kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki F.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. T.M. ve M.S.R. isimli diğer iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri olayın nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:37
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 13:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Unreal x Jeton” konserinde F.A., T.M. ve M.S.R., saat 03.15 sıralarında rahatsızlandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine konser alanına sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üç kişi ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan F.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İki kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Aynı olayda fenalaşan T.M. ve M.S.R.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. İki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Hastaların rahatsızlanmasına yol açan etkenlere ilişkin henüz kesinleşmiş bir tıbbi açıklama bulunmuyor. Sağlık ekiplerinin değerlendirmeleri ile adli inceleme sonuçlarının olayın nedeninin belirlenmesinde etkili olması bekleniyor.
Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, üç kişinin fenalaşmasına alkol veya uyuşturucu madde kullanımının neden olmuş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği öne sürüldü. Ancak bu yönde kesinleşmiş bir tespit açıklanmadı.
Hayatını kaybeden F.A.'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ve gerekli laboratuvar incelemelerinin ardından belirlenmesi bekleniyor.
Konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı
Polisin ilk incelemelerine ilişkin aktarılan bilgilere göre konser, saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirildi. Etkinliğe yalnızca 18 yaşını dolduran kişilerin kabul edildiği ve konser alanında alkollü içecek sunulduğu belirtildi.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bildirilen organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu da aktarıldı. Etkinliğin düzenlenme koşulları ve olayın meydana geldiği süreç polis ekiplerinin incelemesine konu oldu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Bir kişinin hayatını kaybetmesi ve iki kişinin hastanede tedavi altına alınmasının ardından polis ekipleri konser alanında çalışma başlattı. Olay sonrasında alanın boşaltıldığı bildirildi.
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Şişli'deki konserde 3 kişi fenalaştı, 1 kişi öldü
İstanbul'un Şişli ilçesindeki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirtilen konserde üç kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki F.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. T.M. ve M.S.R. isimli diğer iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri olayın nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Unreal x Jeton” konserinde F.A., T.M. ve M.S.R., saat 03.15 sıralarında rahatsızlandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine konser alanına sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üç kişi ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan F.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İki kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Aynı olayda fenalaşan T.M. ve M.S.R.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. İki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Hastaların rahatsızlanmasına yol açan etkenlere ilişkin henüz kesinleşmiş bir tıbbi açıklama bulunmuyor. Sağlık ekiplerinin değerlendirmeleri ile adli inceleme sonuçlarının olayın nedeninin belirlenmesinde etkili olması bekleniyor.
Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, üç kişinin fenalaşmasına alkol veya uyuşturucu madde kullanımının neden olmuş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği öne sürüldü. Ancak bu yönde kesinleşmiş bir tespit açıklanmadı.
Hayatını kaybeden F.A.'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ve gerekli laboratuvar incelemelerinin ardından belirlenmesi bekleniyor.
Konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı
Polisin ilk incelemelerine ilişkin aktarılan bilgilere göre konser, saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirildi. Etkinliğe yalnızca 18 yaşını dolduran kişilerin kabul edildiği ve konser alanında alkollü içecek sunulduğu belirtildi.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bildirilen organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu da aktarıldı. Etkinliğin düzenlenme koşulları ve olayın meydana geldiği süreç polis ekiplerinin incelemesine konu oldu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Bir kişinin hayatını kaybetmesi ve iki kişinin hastanede tedavi altına alınmasının ardından polis ekipleri konser alanında çalışma başlattı. Olay sonrasında alanın boşaltıldığı bildirildi.
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