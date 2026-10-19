Netanyahu'dan Erdoğan ve Trump ilişkisine dikkat çeken sözler
Netanyahu'dan Erdoğan ve Trump ilişkisine dikkat çeken sözler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı ve iki ülke arasındaki olası çatışma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye konusunda Trump ile görüş ayrılığı yaşadıklarını belirten Netanyahu, Ankara ile doğrudan bir çatışmaya girmek istemediğini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail'in Türkiye'ye yönelik bölgesel güvenlik politikaları ve Washington ile yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin soruları gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:03
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 10:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Basın toplantısında Netanyahu'ya, İsrail'in Türkiye ile olası bir çatışmaya hazır olup olmadığı ve Ankara'nın ABD ile yakın ilişkilerinin böyle bir ihtimali nasıl etkileyebileceği soruldu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye konusunda aynı görüşleri paylaşmadıklarını ifade etti.
Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkilerine işaret eden Netanyahu, iki ülkenin ulusal çıkarlarına ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Trump ile bu konuda görüş ayrılığı yaşıyoruz. Ancak o bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkilere sahip. Trump, ABD'yi düşünürken ben İsrail'i düşünmek zorundayım. Türkiye konusunda dediğim gibi görüş ayrılığı yaşıyoruz."
Türkiye ile doğrudan çatışma sorusuna yanıt verdi
Netanyahu'ya yöneltilen sorulardan biri de Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma yaşanması ihtimali oldu. İsrail Başbakanı, böyle bir çatışmanın yaşanmamasını istediğini belirterek bu yönde çaba gösterdiğini ifade etti.
Netanyahu, "Umarım Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından ben bunun için çabalıyorum" dedi.
İsrail Başbakanı'nın açıklamasında Türkiye ile doğrudan çatışmanın önlenmesine yönelik diplomatik veya askeri mekanizmaların ayrıntılarına ilişkin bilgi yer almadı.
İsrail bölgesel ittifak seçeneklerini değerlendiriyor
Basın toplantısında İsrail'in bölgesel güvenlik politikalarına da değinen Netanyahu, farklı seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı. Bölgesel ittifakların da bu seçenekler arasında bulunduğunu belirten Netanyahu, çeşitli hazırlıkların yürütüldüğünü ifade etti.
Ancak söz konusu hazırlıkların kapsamı, hangi ülkeleri içerdiği ve Türkiye ile ilişkiler bakımından nasıl bir çerçevede ele alındığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Erdoğan ve Trump ilişkisi gündeme geldi
Netanyahu'nun açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diplomatik ilişkiler öne çıktı. İsrail Başbakanı, Trump'ın Türkiye ile ilişkilerine dikkat çekerken Washington ile Tel Aviv'in Ankara konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduğunu belirtti.
Türkiye ile olası çatışma ihtimaline ilişkin sorulara da yanıt veren Netanyahu, doğrudan askeri karşılaşmanın yaşanmamasını istediğini yineledi.
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Netanyahu'dan Erdoğan ve Trump ilişkisine dikkat çeken sözler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı ve iki ülke arasındaki olası çatışma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye konusunda Trump ile görüş ayrılığı yaşadıklarını belirten Netanyahu, Ankara ile doğrudan bir çatışmaya girmek istemediğini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail'in Türkiye'ye yönelik bölgesel güvenlik politikaları ve Washington ile yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin soruları gündeme taşıdı.
Basın toplantısında Netanyahu'ya, İsrail'in Türkiye ile olası bir çatışmaya hazır olup olmadığı ve Ankara'nın ABD ile yakın ilişkilerinin böyle bir ihtimali nasıl etkileyebileceği soruldu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye konusunda aynı görüşleri paylaşmadıklarını ifade etti.
Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkilerine işaret eden Netanyahu, iki ülkenin ulusal çıkarlarına ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Trump ile bu konuda görüş ayrılığı yaşıyoruz. Ancak o bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkilere sahip. Trump, ABD'yi düşünürken ben İsrail'i düşünmek zorundayım. Türkiye konusunda dediğim gibi görüş ayrılığı yaşıyoruz."
Türkiye ile doğrudan çatışma sorusuna yanıt verdi
Netanyahu'ya yöneltilen sorulardan biri de Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma yaşanması ihtimali oldu. İsrail Başbakanı, böyle bir çatışmanın yaşanmamasını istediğini belirterek bu yönde çaba gösterdiğini ifade etti.
Netanyahu, "Umarım Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından ben bunun için çabalıyorum" dedi.
İsrail Başbakanı'nın açıklamasında Türkiye ile doğrudan çatışmanın önlenmesine yönelik diplomatik veya askeri mekanizmaların ayrıntılarına ilişkin bilgi yer almadı.
İsrail bölgesel ittifak seçeneklerini değerlendiriyor
Basın toplantısında İsrail'in bölgesel güvenlik politikalarına da değinen Netanyahu, farklı seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı. Bölgesel ittifakların da bu seçenekler arasında bulunduğunu belirten Netanyahu, çeşitli hazırlıkların yürütüldüğünü ifade etti.
Ancak söz konusu hazırlıkların kapsamı, hangi ülkeleri içerdiği ve Türkiye ile ilişkiler bakımından nasıl bir çerçevede ele alındığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Erdoğan ve Trump ilişkisi gündeme geldi
Netanyahu'nun açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diplomatik ilişkiler öne çıktı. İsrail Başbakanı, Trump'ın Türkiye ile ilişkilerine dikkat çekerken Washington ile Tel Aviv'in Ankara konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduğunu belirtti.
Türkiye ile olası çatışma ihtimaline ilişkin sorulara da yanıt veren Netanyahu, doğrudan askeri karşılaşmanın yaşanmamasını istediğini yineledi.
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