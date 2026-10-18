Burhanettin Duran'dan Özdemir Bayraktar'a anma mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayisi ve Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarında önemli rol üstlenen Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yıl dönümünde andı. Duran, 18 Ekim 2026 tarihinde NSosyal hesabından yayımladığı mesajda Bayraktar'ın Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına yönelik çalışmalarına ve savunma sanayisine katkılarına değindi.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:59
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 16:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Özdemir Bayraktar'ın Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki çalışmalarına dikkat çekti.
Duran, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Milli Teknoloji Hamlemizin öncü isimlerinden, ömrünü Türkiye'nin tam bağımsızlığına adayan Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.”
İletişim Başkanı Duran, paylaşımının devamında Bayraktar'ın savunma sanayisindeki çalışmalarının gelecek nesillere bıraktığı mirasa da yer verdi.
“Kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, inancı, azmi ve ülkemizin savunma sanayisine kazandırdıklarıyla ardında gelecek nesillere ilham verecek büyük bir miras bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”
Özdemir Bayraktar kimdir?
Özdemir Bayraktar (1949-2021), Türk mühendis ve sanayicidir. Baykar'ın kurucularından olan Bayraktar, Türkiye'de insansız hava araçları teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev aldı.
Özellikle yerli insansız hava aracı sistemlerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin oluşturulması ve savunma teknolojilerinde yerli mühendislik kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarıyla tanındı.
Özdemir Bayraktar, 18 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Vefatının beşinci yıl dönümü 18 Ekim 2026 tarihine karşılık geliyor.
Savunma sanayisindeki çalışmaları
Özdemir Bayraktar, Türkiye'de insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde uzun yıllar görev yaptı. Baykar bünyesinde yürütülen araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerinde yer aldı.
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Burhanettin Duran'dan Özdemir Bayraktar'a anma mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayisi ve Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarında önemli rol üstlenen Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yıl dönümünde andı. Duran, 18 Ekim 2026 tarihinde NSosyal hesabından yayımladığı mesajda Bayraktar'ın Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına yönelik çalışmalarına ve savunma sanayisine katkılarına değindi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Özdemir Bayraktar'ın Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki çalışmalarına dikkat çekti.
Duran, mesajında şu ifadeleri kullandı:
İletişim Başkanı Duran, paylaşımının devamında Bayraktar'ın savunma sanayisindeki çalışmalarının gelecek nesillere bıraktığı mirasa da yer verdi.
Özdemir Bayraktar kimdir?
Özdemir Bayraktar (1949-2021), Türk mühendis ve sanayicidir. Baykar'ın kurucularından olan Bayraktar, Türkiye'de insansız hava araçları teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev aldı.
Özellikle yerli insansız hava aracı sistemlerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin oluşturulması ve savunma teknolojilerinde yerli mühendislik kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarıyla tanındı.
Özdemir Bayraktar, 18 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Vefatının beşinci yıl dönümü 18 Ekim 2026 tarihine karşılık geliyor.
Savunma sanayisindeki çalışmaları
Özdemir Bayraktar, Türkiye'de insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde uzun yıllar görev yaptı. Baykar bünyesinde yürütülen araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerinde yer aldı.
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