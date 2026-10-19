Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:27
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 11:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
5 ayrı suçlamayla soruşturma
Şüpheliler hakkında;
• Suç örgütü kurma ve yönetme
• Suç örgütüne üye olma
• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
• Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
• Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
Gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli süreç devam ediyor.
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Alihan Kuriş soruşturmasında 22 şüpheli gözaltında
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
5 ayrı suçlamayla soruşturma
Şüpheliler hakkında;
• Suç örgütü kurma ve yönetme
• Suç örgütüne üye olma
• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
• Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
• Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
Gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli süreç devam ediyor.
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