Vali Gül selin bilançosunu açıkladı: 1 kişi hâlâ kayıp
Vali Gül selin bilançosunu açıkladı: 1 kişi hâlâ kayıp
İstanbul Valisi Vali Gül'ün verdiği bilgilere göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.19 Ekim sabahı Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan erkek cesedinin, selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 12:27
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 12:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu.
Can kaybı 6'ya yükseldi
Vali Gül'ün verdiği bilgilere göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
19 Ekim sabahı Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan erkek cesedinin, selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.
3 bin ev ve iş yeri zarar gördü
Gül, sel nedeniyle İstanbul genelinde 3 bin ev ve iş yerinin zarar gördüğünü açıklandı. Tarımsal alanlarda meydana gelen maddi kaybın ise 60 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
Sel mağdurlarına 10 bin TL destek
Selden etkilenen vatandaşlara, hasar tespit sonuçlarından bağımsız olarak 10 bin lira destek ödemesi yapılmaya başlandı.
Ayazağa'da yıkım ve hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Vali Gül, Ayazağa'daki hasarlı yapıların yıkımının ve hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Dere ıslah çalışmalarının teknik projeler doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Gül, bütün binaların yıkılmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Gül, “Her gördüğümüz yeri yıkmıyoruz. Proje nereyi kapsıyorsa, orada bir işgal ya da yıkılması gereken bina varsa bunun yıkılması sağlandı” ifadelerini kullandı.
Arama çalışmaları devam ederken selin yol açtığı hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Vali Gül selin bilançosunu açıkladı: 1 kişi hâlâ kayıp
İstanbul Valisi Vali Gül'ün verdiği bilgilere göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.19 Ekim sabahı Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan erkek cesedinin, selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.
İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu.
Can kaybı 6'ya yükseldi
Vali Gül'ün verdiği bilgilere göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
19 Ekim sabahı Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan erkek cesedinin, selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.
3 bin ev ve iş yeri zarar gördü
Gül, sel nedeniyle İstanbul genelinde 3 bin ev ve iş yerinin zarar gördüğünü açıklandı. Tarımsal alanlarda meydana gelen maddi kaybın ise 60 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
Sel mağdurlarına 10 bin TL destek
Selden etkilenen vatandaşlara, hasar tespit sonuçlarından bağımsız olarak 10 bin lira destek ödemesi yapılmaya başlandı.
Ayazağa'da yıkım ve hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Vali Gül, Ayazağa'daki hasarlı yapıların yıkımının ve hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Dere ıslah çalışmalarının teknik projeler doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Gül, bütün binaların yıkılmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Gül, “Her gördüğümüz yeri yıkmıyoruz. Proje nereyi kapsıyorsa, orada bir işgal ya da yıkılması gereken bina varsa bunun yıkılması sağlandı” ifadelerini kullandı.
Arama çalışmaları devam ederken selin yol açtığı hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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