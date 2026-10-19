Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Bizimle uğraşacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Bizimle uğraşacaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Günü Buluşması'nda Türkiye'nin çevresindeki bölgesel krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini eleştirirken muhtarlara yönelik düzenlemeler ve devletin yerel yönetimlerle ilişkileri hakkında da bilgi verdi.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:01
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 15:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, bölgesel gelişmeleri değerlendirirken, "Bölgemizde kriz fırtınası yaşanıyor. İsrail karıştırmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin çevresindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Erdoğan'ın açıklamalarında, bölgesel istikrarsızlık ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar öne çıktı.
Muhtarlarla buluşmaların önemini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Bugüne kadar 40 bini aşkın muhtarla görüştüklerini belirten Erdoğan, bu buluşmalarda ülke gündemindeki gelişmelerin ve yerel sorunların ele alındığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı ile muhtarlık kurumları arasındaki iletişimin sürekli tutulduğunu vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin vatandaşların temsilcilerine açık olması yönündeki yaklaşımlarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Muhtarlara yönelik eleştirilere yanıt verdi
Erdoğan, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmalarına yönelik eleştirileri de gündeme getirdi. Bazı siyasi çevrelerin bu toplantılara karşı çıktığını belirten Erdoğan, muhtarların devlet kurumlarına doğrudan erişebilmesinin önemine işaret etti.
Muhtar buluşmalarının zamanla farklı siyasi partiler tarafından da düzenlenmeye başlandığını ifade eden Erdoğan, bu uygulamaların yalnızca seçim dönemleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.
Muhtar maaşlarının 28 bin lirayı aştığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Muhtar ödeneklerinin 2002 yılında 97 lira olduğunu hatırlatan Erdoğan, 2026 yılında bu tutarın 28 bin liranın üzerine çıkarıldığını açıkladı.
Muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Erdoğan, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve enerji giderlerinin azaltılması amacıyla çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.
Muhtarlık hizmetlerine yönelik düzenlemeleri sıraladı
Erdoğan, belediyelerde muhtarlık müdürlüklerinin kurulması ve valiliklerde muhtarlarla ilgilenecek görevlilerin belirlenmesi gibi uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti. Muhtar Bilgi Sistemi'nin de yerel taleplerin ilgili kamu kurumlarına ulaştırılması amacıyla oluşturulduğunu belirtti.
Ankara'da muhtarlara yönelik konaklama ve dinlenme alanının hizmete açıldığını, İstanbul Çapa Muhtar Evi'nin tamamlandığını aktaran Erdoğan, muhtarlık hizmet binaları ve güvenlik kamerası ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimde üstlendikleri göreve dikkat çekerek çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Bizimle uğraşacaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Günü Buluşması'nda Türkiye'nin çevresindeki bölgesel krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini eleştirirken muhtarlara yönelik düzenlemeler ve devletin yerel yönetimlerle ilişkileri hakkında da bilgi verdi.
Erdoğan, bölgesel gelişmeleri değerlendirirken, "Bölgemizde kriz fırtınası yaşanıyor. İsrail karıştırmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin çevresindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Erdoğan'ın açıklamalarında, bölgesel istikrarsızlık ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar öne çıktı.
Muhtarlarla buluşmaların önemini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Bugüne kadar 40 bini aşkın muhtarla görüştüklerini belirten Erdoğan, bu buluşmalarda ülke gündemindeki gelişmelerin ve yerel sorunların ele alındığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı ile muhtarlık kurumları arasındaki iletişimin sürekli tutulduğunu vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin vatandaşların temsilcilerine açık olması yönündeki yaklaşımlarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Muhtarlara yönelik eleştirilere yanıt verdi
Erdoğan, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmalarına yönelik eleştirileri de gündeme getirdi. Bazı siyasi çevrelerin bu toplantılara karşı çıktığını belirten Erdoğan, muhtarların devlet kurumlarına doğrudan erişebilmesinin önemine işaret etti.
Muhtar buluşmalarının zamanla farklı siyasi partiler tarafından da düzenlenmeye başlandığını ifade eden Erdoğan, bu uygulamaların yalnızca seçim dönemleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.
Muhtar maaşlarının 28 bin lirayı aştığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Muhtar ödeneklerinin 2002 yılında 97 lira olduğunu hatırlatan Erdoğan, 2026 yılında bu tutarın 28 bin liranın üzerine çıkarıldığını açıkladı.
Muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Erdoğan, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve enerji giderlerinin azaltılması amacıyla çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.
Muhtarlık hizmetlerine yönelik düzenlemeleri sıraladı
Erdoğan, belediyelerde muhtarlık müdürlüklerinin kurulması ve valiliklerde muhtarlarla ilgilenecek görevlilerin belirlenmesi gibi uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti. Muhtar Bilgi Sistemi'nin de yerel taleplerin ilgili kamu kurumlarına ulaştırılması amacıyla oluşturulduğunu belirtti.
Ankara'da muhtarlara yönelik konaklama ve dinlenme alanının hizmete açıldığını, İstanbul Çapa Muhtar Evi'nin tamamlandığını aktaran Erdoğan, muhtarlık hizmet binaları ve güvenlik kamerası ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimde üstlendikleri göreve dikkat çekerek çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.
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