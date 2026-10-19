TBMM'deki törende iki isimden dikkat çeken tokalaşma: Özel'in bakışları dikkat çekti
TBMM'deki törende iki isimden dikkat çeken tokalaşma: Özel'in bakışları dikkat çekti
Doğru Yol Partisi eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşılaştı.Törene katılan Kılıçdaroğlu, Gülay ailesine taziyelerini ilettikten sonra Özgür Özel ile kısa süreli tokalaştı.Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na bakışları dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 13:43
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 13:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Törene katılan Kılıçdaroğlu, Gülay ailesine taziyelerini ilettikten sonra Özgür Özel ile kısa süreli tokalaştı.
İki ismin cenaze törenindeki karşılaşması ve tokalaştığı anlar dikkat çekti.
Hasan Gülay'ın cenazesi, Meclis'teki törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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TBMM'deki törende iki isimden dikkat çeken tokalaşma: Özel'in bakışları dikkat çekti
Doğru Yol Partisi eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşılaştı.Törene katılan Kılıçdaroğlu, Gülay ailesine taziyelerini ilettikten sonra Özgür Özel ile kısa süreli tokalaştı.Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na bakışları dikkat çekti.
Törene katılan Kılıçdaroğlu, Gülay ailesine taziyelerini ilettikten sonra Özgür Özel ile kısa süreli tokalaştı.
İki ismin cenaze törenindeki karşılaşması ve tokalaştığı anlar dikkat çekti.
Hasan Gülay'ın cenazesi, Meclis'teki törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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