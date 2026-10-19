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Fransa Başbakanı'ndan olağanüstü hal açıklaması

Fransa Başbakanı, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu. Başbakan, gerekli koşulların oluşması durumunda hükümetin olağanüstü hal ilan edebileceğini belirterek, söz konusu seçeneğin gündeme alınabileceğini ifade etti.

Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 14:29
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 14:32
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa Başbakanı'ndan olağanüstü hal açıklaması

Başbakan, açıklamasında, “Olağanüstü hal ilan edilmesinin gerekli olduğu düşünülürse, bunu yaparız” ifadelerini kullandı. Açıklama, olağanüstü hal ilanına ilişkin kararın ihtiyaç değerlendirmesine bağlı olduğunu ortaya koydu.

Olağanüstü hal kararı ihtiyaç halinde alınabilecek

Olağanüstü hal ilanına ilişkin olası kararın kapsamı ve uygulama koşulları, hükümet tarafından yapılacak resmî açıklamalarla netleşecek.

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