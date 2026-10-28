Yeni Parti'de adaylık krizi! Özgür Özel'e 4 isimden çizik
Yeni Parti'de adaylık krizi! Özgür Özel'e 4 isimden çizik
Yeni Parti'de Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulisler hareketlenirken, parti içinde görüş ayrılığı yaşandığı iddia edildi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın adaylığa mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 13:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara kulislerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi ekibiyle istişarelerde bulunduğuna ilişkin iddialar konuşulmaya devam ediyor. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir ve Burhanettin Bulut'un da aralarında bulunduğu parti yöneticileriyle adaylık sürecinin değerlendirildiği öne sürülürken, parti içinde farklı görüşlerin bulunduğu iddia ediliyor.
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Veli Ağbaba ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
ADAYLIĞA İTİRAZ EDEN İSİMLER Mİ VAR?
Kulislerde konuşulan iddialara göre Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı ve bu yönde parti içinde temaslarda bulunduğu ileri sürülüyor. İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın da Özel'in adaylığını onaylamayan isimler arasında yer aldığı iddia ediliyor.
Öte yandan Özel'in yakın çalışma ekibindeki bazı isimlerin, adaylığını bir an önce açıklaması yönünde telkinde bulunduğu öne sürülüyor. Bu tablo, Yeni Parti içinde adaylık konusunda farklı değerlendirmelerin yaşandığı yönündeki kulisleri hareketlendiriyor.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
GÖZLER YENİ PARTİ YÖNETİMİNDE
Özel'in adaylık konusunda atacağı adımın, muhalefetin seçim stratejisi ve olası ittifak arayışları açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. Parti içindeki farklı tutumların adaylık sürecine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.
Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmazken, kulislerde dile getirilen isimlerin tutumlarına ilişkin iddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil. Ankara'da gözler, Yeni Parti yönetiminin önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi.
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Yeni Parti'de adaylık krizi! Özgür Özel'e 4 isimden çizik
Yeni Parti'de Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulisler hareketlenirken, parti içinde görüş ayrılığı yaşandığı iddia edildi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın adaylığa mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.
Ankara kulislerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi ekibiyle istişarelerde bulunduğuna ilişkin iddialar konuşulmaya devam ediyor. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir ve Burhanettin Bulut'un da aralarında bulunduğu parti yöneticileriyle adaylık sürecinin değerlendirildiği öne sürülürken, parti içinde farklı görüşlerin bulunduğu iddia ediliyor.
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Veli Ağbaba ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
ADAYLIĞA İTİRAZ EDEN İSİMLER Mİ VAR?
Kulislerde konuşulan iddialara göre Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı ve bu yönde parti içinde temaslarda bulunduğu ileri sürülüyor. İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın da Özel'in adaylığını onaylamayan isimler arasında yer aldığı iddia ediliyor.
Öte yandan Özel'in yakın çalışma ekibindeki bazı isimlerin, adaylığını bir an önce açıklaması yönünde telkinde bulunduğu öne sürülüyor. Bu tablo, Yeni Parti içinde adaylık konusunda farklı değerlendirmelerin yaşandığı yönündeki kulisleri hareketlendiriyor.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
GÖZLER YENİ PARTİ YÖNETİMİNDE
Özel'in adaylık konusunda atacağı adımın, muhalefetin seçim stratejisi ve olası ittifak arayışları açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. Parti içindeki farklı tutumların adaylık sürecine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.
Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmazken, kulislerde dile getirilen isimlerin tutumlarına ilişkin iddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil. Ankara'da gözler, Yeni Parti yönetiminin önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi.
Kaynak: STAR GAZETESİ
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