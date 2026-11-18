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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özel'e ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti.
Kaynak: AA
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