Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimine ilişkin gelişmeler, yerel yönetimlerdeki siyasi temsil ve oy dağılımını gündeme taşıdı. Paylaşılan bilgilere göre başkanlık için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin isimleri öne çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:40
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 10:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan seçim senaryosunda AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı aday gösterdiği belirtiliyor. Ayşe Ünlüce'nin ise YENİ Parti adayı olarak seçime katılacağı öne sürülüyor.
CHP'nin kendi adayını çıkarmayarak Ünlüce'yi destekleyeceği iddiası da seçim aritmetiğine ilişkin değerlendirmelerde öne çıkıyor. Bununla birlikte söz konusu adaylıkların ve siyasi destek kararlarının resmî açıklamalarla teyit edilmesi gerekiyor.
CHP'nin kararı oy hesaplarını gündeme taşıdı
Kaynak metinde CHP'nin 261, YENİ Parti'nin ise 131 belediye başkanıyla temsil edildiği ileri sürülüyor. Bu sayıların toplamı 392'ye ulaşıyor.
AK Parti için 304, MHP için 57 belediye başkanı sayısı veriliyor. İki partinin toplamı ise 361 olarak hesaplanıyor.
Bu rakamlar esas alındığında iki grup arasında 31 kişilik fark bulunuyor.
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TBB seçiminde dengeler değişti, yarış başa baş
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimine ilişkin gelişmeler, yerel yönetimlerdeki siyasi temsil ve oy dağılımını gündeme taşıdı. Paylaşılan bilgilere göre başkanlık için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin isimleri öne çıkıyor.
Paylaşılan seçim senaryosunda AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı aday gösterdiği belirtiliyor. Ayşe Ünlüce'nin ise YENİ Parti adayı olarak seçime katılacağı öne sürülüyor.
CHP'nin kendi adayını çıkarmayarak Ünlüce'yi destekleyeceği iddiası da seçim aritmetiğine ilişkin değerlendirmelerde öne çıkıyor. Bununla birlikte söz konusu adaylıkların ve siyasi destek kararlarının resmî açıklamalarla teyit edilmesi gerekiyor.
CHP'nin kararı oy hesaplarını gündeme taşıdı
Kaynak metinde CHP'nin 261, YENİ Parti'nin ise 131 belediye başkanıyla temsil edildiği ileri sürülüyor. Bu sayıların toplamı 392'ye ulaşıyor.
AK Parti için 304, MHP için 57 belediye başkanı sayısı veriliyor. İki partinin toplamı ise 361 olarak hesaplanıyor.
Bu rakamlar esas alındığında iki grup arasında 31 kişilik fark bulunuyor.
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