Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu sözlerine yanıt

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Manisa’da bayram programına katılan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultayın mevcut tedbir kararına rağmen yapılabileceğini söyledi. CHP yönetiminde kurultay tartışmalarının önümüzdeki süreçte de siyasi gündemde yer alması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 14:10
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 14:17
Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada “Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır” ifadelerini kullanmıştı. Özel ise Sözcü gazetesine yaptığı değerlendirmede, tedbir kararının kurultayın yapılmasına engel oluşturmadığını belirtti.
Kurultay süreciyle ilgili açıklama
Özel, olağan ya da olağanüstü kurultayın yeni bir kurucu işlem niteliği taşıdığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:
“Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.”
Kurultay kararının alınması halinde hukuki engel çıkması durumunda birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Özel, “CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir” dedi.
Özel ayrıca, 45 gün içinde kurultay yapılabilmesi için hukuki açıdan farklı yöntemlerin bulunduğunu belirterek “Yeter ki niyet olsun” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezi önündeki olaylara değindi
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerginliğe ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “Milletvekilleri nasıl içeri alınmaz?” sözlerine yanıt veren Özel, taraflar arasında kurultay tarihi için görüşme planlandığını söyledi.
Özel, karşılıklı olarak görevlendirilen isimlerin öğle saatlerinde görüşmesinin planlandığını ancak sabah saatlerinde parti binası önünde farklı bir tablo oluştuğunu ifade etti.
Açıklamasında, “Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak sabah 7’de partimizin kapısına geldiler” diyen Özel, yaşananların uzlaşmacı bir yaklaşım olmadığını savundu.
