Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.
Bugün sabah saatlerinde İzmir'de Jandarma ekiplerince CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA
Bu doğrultuda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Mustafa Günay ile beraber toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Yürütülen operasyona ilişkin akşam saatlerinde yeni bir gelişme meydana geldi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çok Okunanlar