İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 22:34
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 22:36
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bugün sabah saatlerinde İzmir'de Jandarma ekiplerince CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Bu doğrultuda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Mustafa Günay ile beraber toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yürütülen operasyona ilişkin akşam saatlerinde yeni bir gelişme meydana geldi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

