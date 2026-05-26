Belediye başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme! Zanlılar adliyede
Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Evinin önünde maskeli bir şüphelinin saldırısına uğrayarak ayağından yaralanan Karaca'ya yönelik eylemi gerçekleştiren zanlı ile ona yardım eden 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 10:36
Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesine sevk edildi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
