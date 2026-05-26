Soykırımcı İsrail'den ''mutlak butlan'' fırsatçılığı!

Yargının CHP için verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası yaşananları fırsat bilen katil İsrail, aklınca Türkiye'yi hedef alan bir karalama kampanyasına girişti.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 09:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail, yargının verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'liler arasında yaşananları Türkiye'yi karalamak için fırsat bildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye görüntülerini paylaşarak "Muhalefet partileri basıldı. Muhalifler susturuldu." mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı, sözde "demokrasi bekçiliği" yaptı.


