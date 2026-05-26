Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonları belli oldu: Aralarında Türkiye'de var
Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonları belli oldu: Aralarında Türkiye'de var
National Geographic tarafından hazırlanan “Best of the World 2026” seçkisinde, dünyanın farklı bölgelerinden 15 destinasyon gastronomi turizmi açısından öne çıkan merkezler arasında gösterildi. Liste; yerel mutfak kültürleri, sokak lezzetleri, şef restoranları ve bölgesel üretim geleneklerini odağına aldı. Seçkide Türkiye’den Bozcaada’nın yer alması, Ege mutfağı ve bağcılık kültürüne yönelik uluslararası ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 23:37
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 23:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Listede Yunanistan’ın Girit Adası, Akdeniz diyetiyle özdeşleşen mutfak kültürüyle dikkat çekti. Bölge; zeytinyağı, yabani otlar ve deniz ürünleriyle gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biri olarak gösterildi. Yerel üretim modeli ve geleneksel tariflerin korunması, değerlendirmede öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.
Kanada’nın Kelowna bölgesi ise şarap üretimi ve tarım odaklı gastronomi yapısıyla listede yer aldı. Kolombiya’nın Cartagena ve Barranquilla şehirleri, Karayip mutfağının çeşitliliği ve yeni nesil şeflerin yükselişiyle dikkat çeken destinasyonlar arasında gösterildi.
Avrupa’da yeni gastronomi merkezleri öne çıktı
Çekya’nın Olomouc ve Zlín şehirleri, geleneksel tariflerin modern mutfak anlayışıyla yeniden yorumlandığı gastronomi merkezleri arasında sıralandı. Bölgedeki restoranların yerel ürünleri öne çıkaran yaklaşımı, National Geographic’in değerlendirmesinde etkili oldu.
İtalya’da Sicilya merkezli “La Dolce Vita Orient Express” rotası da gastronomi deneyimi sunan seyahat konseptiyle listeye dahil edildi. Tren rotası boyunca bölgesel İtalyan mutfağının farklı örnekleri ziyaretçilere sunuluyor.
Asya ve Amerika mutfakları listede yer aldı
Singapur, sokak yemekleri kültürü ve çok katmanlı Asya mutfağıyla seçkide yer aldı. Meksika’nın Sonora bölgesi ise yerel üretim ve geleneksel tarifleriyle gastronomi turizminin yükselen merkezleri arasında gösterildi.
ABD’den Minneapolis, Güney Afrika’dan Cape Town ve İngiltere’den Londra da farklı gastronomi kültürlerini bir araya getiren şehirler arasında listede yer buldu. National Geographic’in seçkisi, gastronomi turizminde yerel deneyimlerin ve bölgesel mutfak mirasının öne çıktığı yeni eğilimleri ortaya koydu.
Bozcaada gastronomi rotalarıyla dikkat çekti
Türkiye’den listeye giren Bozcaada, bağcılık kültürü, yerel şarap üretimi ve Ege mutfağıyla öne çıktı. Ada, özellikle yaz döneminde artan gastronomi rotaları ve yerel üretim odaklı restoranlarıyla uluslararası ziyaretçilerin ilgi gösterdiği destinasyonlardan biri olarak gösterildi.
National Geographic’in “Best of the World 2026” listesinde yer alan destinasyonlar şöyle sıralandı:
Crete (Girit), YunanistanKelowna, KanadaOlomouc, ÇekyaZlín, ÇekyaCartagena, KolombiyaBarranquilla, KolombiyaSicilya’da La Dolce Vita Orient Express rotasıTasmania / Lutruwita, AvustralyaHobart, AvustralyaSingapurSonora, Meksika Bozcaada, Türkiye Minneapolis, ABDCape Town, Güney AfrikaLondra, İngiltere
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonları belli oldu: Aralarında Türkiye'de var
National Geographic tarafından hazırlanan “Best of the World 2026” seçkisinde, dünyanın farklı bölgelerinden 15 destinasyon gastronomi turizmi açısından öne çıkan merkezler arasında gösterildi. Liste; yerel mutfak kültürleri, sokak lezzetleri, şef restoranları ve bölgesel üretim geleneklerini odağına aldı. Seçkide Türkiye’den Bozcaada’nın yer alması, Ege mutfağı ve bağcılık kültürüne yönelik uluslararası ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.
Listede Yunanistan’ın Girit Adası, Akdeniz diyetiyle özdeşleşen mutfak kültürüyle dikkat çekti. Bölge; zeytinyağı, yabani otlar ve deniz ürünleriyle gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biri olarak gösterildi. Yerel üretim modeli ve geleneksel tariflerin korunması, değerlendirmede öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.
Kanada’nın Kelowna bölgesi ise şarap üretimi ve tarım odaklı gastronomi yapısıyla listede yer aldı. Kolombiya’nın Cartagena ve Barranquilla şehirleri, Karayip mutfağının çeşitliliği ve yeni nesil şeflerin yükselişiyle dikkat çeken destinasyonlar arasında gösterildi.
Avrupa’da yeni gastronomi merkezleri öne çıktı
Çekya’nın Olomouc ve Zlín şehirleri, geleneksel tariflerin modern mutfak anlayışıyla yeniden yorumlandığı gastronomi merkezleri arasında sıralandı. Bölgedeki restoranların yerel ürünleri öne çıkaran yaklaşımı, National Geographic’in değerlendirmesinde etkili oldu.
İtalya’da Sicilya merkezli “La Dolce Vita Orient Express” rotası da gastronomi deneyimi sunan seyahat konseptiyle listeye dahil edildi. Tren rotası boyunca bölgesel İtalyan mutfağının farklı örnekleri ziyaretçilere sunuluyor.
Asya ve Amerika mutfakları listede yer aldı
Singapur, sokak yemekleri kültürü ve çok katmanlı Asya mutfağıyla seçkide yer aldı. Meksika’nın Sonora bölgesi ise yerel üretim ve geleneksel tarifleriyle gastronomi turizminin yükselen merkezleri arasında gösterildi.
ABD’den Minneapolis, Güney Afrika’dan Cape Town ve İngiltere’den Londra da farklı gastronomi kültürlerini bir araya getiren şehirler arasında listede yer buldu. National Geographic’in seçkisi, gastronomi turizminde yerel deneyimlerin ve bölgesel mutfak mirasının öne çıktığı yeni eğilimleri ortaya koydu.
Bozcaada gastronomi rotalarıyla dikkat çekti
Türkiye’den listeye giren Bozcaada, bağcılık kültürü, yerel şarap üretimi ve Ege mutfağıyla öne çıktı. Ada, özellikle yaz döneminde artan gastronomi rotaları ve yerel üretim odaklı restoranlarıyla uluslararası ziyaretçilerin ilgi gösterdiği destinasyonlardan biri olarak gösterildi.
National Geographic’in “Best of the World 2026” listesinde yer alan destinasyonlar şöyle sıralandı:
Crete (Girit), YunanistanKelowna, KanadaOlomouc, ÇekyaZlín, ÇekyaCartagena, KolombiyaBarranquilla, KolombiyaSicilya’da La Dolce Vita Orient Express rotasıTasmania / Lutruwita, AvustralyaHobart, AvustralyaSingapurSonora, Meksika Bozcaada, Türkiye Minneapolis, ABDCape Town, Güney AfrikaLondra, İngiltere
Çok Okunanlar