İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini gerçekleştirmek amacıyla Suudi Arabistan'da olan hacı adaylarının büyük bir kısmı Arafat'a vardı.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 21:14
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 21:16
Türk vatandaşlarının da aralarında olduğu hacı adayları, dün saat 14.00 itibarıyla gruplar halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusunda yer alan Arafat'a doğru yola çıktı.
Yola çıkış öncesinde Suudi Arabistan makamları, hacı adaylarının "Nusuk" isimli kartlarını sistem üzerinden tek tek denetledi. Yapılan kontrollerin ardından, kafile bilgilerini içeren barkodlar araçlara yerleştirildi.
Hacı adaylarını taşıyan araçların büyük bölümü gece saatlerinde Arafat'a vardı. Otobüsler, sabaha kadar bölgeye hacı adaylarını taşımaya devam etti.
Hacı adayları Arafat'ta
[1/23] Haccın temel rükünlerinden olan vakfe için Arafat'a ulaşan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de yoğunluk oluşturdu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine akşamdan itibaren gelen hacı adayları, geceyi ibadetle geçiriyor.
İlk otobüslerle Arafat'a varan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dualarını etti.
Kafile başkanlarının rehberliğinde konaklama alanlarına yönlendirilen hacı adayları, klimalı yüksek çadırlarda konaklıyor.
Hacı adayları Arafat'taki vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek değerlendiriyor.
