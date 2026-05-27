Bayram namazı sonrası Özgür Özel’den 'yeni parti' iddialarına yanıt
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’daki Hatuniye Camii’nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, son dönemde gündeme gelen yeni parti iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Özel, CHP’de yaşanan sürecin parti içinde çözülebileceğini belirterek yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddiaları reddetti.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 09:51
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 09:54
Özgür Özel, açıklamasında CHP’nin kurultay sürecine işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir yapıyı yönetmeye çalışmayacağını düşündüğünü ifade eden Özel, kurultaya gitmenin yolunun açık olduğunu söyledi. Parti üyelerine de çağrıda bulunan Özel, kimsenin istifa etmemesi gerektiğini dile getirdi.
Kurultay sürecine dikkat çekti
Özel, parti içinde yaşanan tartışmaların CHP bünyesinde çözülebileceğini ifade ederek, “Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz.” dedi. Açıklamalarında parti içi birlik mesajı veren Özel, mevcut süreçte ayrılık ya da yeni oluşum tartışmalarının gerekli olmadığını belirtti.
Yeni parti iddialarını reddetti
Gazetecilerin “Yeni bir parti kuracak mısınız?” sorusunu da yanıtlayan Özel, “Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok.” ifadelerini kullandı.
Özel’in açıklamaları, CHP’de devam eden iç tartışmalar ve olası kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü dönemde geldi.
