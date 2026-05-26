Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Özgür Özel için başvuru

CHP Genel Merkezi, Özgür Özel’in CHP Grup Başkanlığı görevine ilişkin itiraz dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ıslak imzasını taşıyan 3 sayfalık dilekçede, seçim sürecinin parti tüzüğü ve grup iç yönetmeliğine aykırı olduğu ifade edildi. Meclis Başkanlığı’nın başvuruyu bayram sonrası işleme almasının beklendiği bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 23:21
TGRT'nin haberine göre, Dilekçede, CHP Grup Toplantısı’nın en az 3 gün önceden milletvekillerine gündemiyle birlikte bildirilmesi gerektiği belirtildi. Başvuruda, Özgür Özel’in grup başkanı olarak seçildiği toplantının bu prosedürlere uygun yapılmadığı savunuldu.

Tüzük ve iç yönetmelik vurgusu

Başvuruda, CHP tüzüğü ile CHP TBMM Grubu iç yönetmeliğinde yer alan toplantı ve seçim usullerine dikkat çekildi.

CHP yönetiminin TBMM Başkanlığı’na sunduğu başvuruda, bu gerekçeler doğrultusunda yapılan seçimin Meclis tarafından kabul edilmemesi talep edildi.

Sürecin bayram sonrası başlaması bekleniyor

TBMM Başkanlığı’nın dilekçeyi bayram sonrasında değerlendirmeye alması bekleniyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve Meclis Başkanlığı’nın başvuruya ilişkin atacağı adımlar siyasi gündemde yakından takip ediliyor.

