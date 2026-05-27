Kılıçdaroğlu’ndan kurultay sorusuna dikkat çeken yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara’daki konutunun önünde gazeteciler ve vatandaşlarla bayramlaştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP’de yaşanan tartışmalara ilişkin birlik mesajı verirken, Özgür Özel ile görüşme ihtimaline de açık kapı bıraktı. Açıklamalar, CHP’de kurultay sürecine ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde geldi.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 11:43
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 11:44
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini telefonla arayarak bayramını kutladığını söyledi. Görüşmenin yalnızca bayramlaşma kapsamında gerçekleştiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sayın Bahçeli’nin öyle kibar bir özelliği var, arar. Karşılıklı iyi niyet mesajlarımızı ilettik” dedi.
Özgür Özel sorusuna yanıt verdi
Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur” ifadelerini kullandı.
Yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, “Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz” dedi.
CHP’de birlik mesajı
Parti içinde yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’nin güçlü bir “itiraz kültürü” bulunduğunu söyledi. Bu kültürün partiyi canlı tuttuğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Parti içinde birlik sağlanır, niye sağlanmasın?” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, bayram süresince ağırlıklı olarak vatandaşlarla görüştüğünü de belirterek, “Ağırlıkta yüzde 99 vatandaşlar, partiler onlarla” dedi.
