Bahçeli’den CHP yönetimine dikkat çeken çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayram tebriği kapsamında önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayan Bahçeli’nin açıklamaları, MHP’nin yayın organı Türkgün’de yayımlandı. Açıklamalarda CHP’nin kurultay süreci ve parti yönetimine ilişkin dikkat çeken mesajlar yer aldı.
Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin genel başkanı olarak gördüğünü belirterek, mahkeme kararının ardından partinin yeniden toparlanma sürecine girmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamasında, CHP’nin kurumsal yapısının korunmasının Türk siyasi hayatı açısından önem taşıdığına işaret etti. Sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik değerlendirmelerin siyasi gündemdeki etkisinin sürmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu için genel başkan vurgusu
Bahçeli açıklamasında, “Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır” ifadesini kullanarak, bundan sonraki süreçte parti yönetiminin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. CHP Genel Merkezi’nde toparlanma sürecinin başlatılması gerektiğini kaydeden Bahçeli, parti faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.
Açıklamada, CHP’nin “yeniden inşa edilmesi” ve “demokrasiye kazandırılması” ifadeleri öne çıktı. Bahçeli, parti içindeki mevcut tartışmaların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kurultay için 9 Eylül önerisi
Bahçeli, CHP’nin mali, hukuki ve idari açıdan kontrol edilmesi gerektiğini savunarak, üyelik yapısının yenilenmesi sonrası kongre sürecine gidilmesini önerdi. Büyük kurultayın ise CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’de yapılabileceğini dile getirdi.
Kurultay sürecinin yürütülmesinde sorumluluğun Kemal Kılıçdaroğlu’nda olduğunu belirten Bahçeli, kongrede ortaya çıkacak sonuca saygı duyulması gerektiğini söyledi. Parti içindeki tartışmaların kurumsal yapıya zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.
Sokak çağrılarına eleştiri
Bahçeli, CHP’deki tartışmaların sokak eylemlerine dönüşmesinden endişe duyduklarını ifade ederek, parti içi gerilimin Türk siyasi kültüründe olumsuz iz bırakabileceğini kaydetti. Açıklamasında, CHP’nin köklü bir siyasi parti olduğuna dikkat çekti.
Özgür Özel ekibine yönelik mesaj veren Bahçeli, sokak eylemlerinin sonlandırılması gerektiğini belirtti. Sürecin demokratik zeminde yürütülmesi çağrısında bulundu.
Yeni parti iddialarına mesaj
Son dönemde gündeme gelen yeni parti iddialarına da değinen Bahçeli, CHP’nin bölünmemesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında, “Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP’dir” ifadelerine yer verdi.
Parti içindeki makam mücadelelerinin kurumsal yapıyı yıpratmaması gerektiğini belirten Bahçeli, teşkilat yapısının korunmasının önemine dikkat çekti.
Bahçeli’den CHP yönetimine dikkat çeken çağrı
