CHP PM Üyesi Müslim Sarı, Özgür Özel’in “2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim” çağrısına yanıt verdi. Sarı, diyalog kapılarının kapatıldığını savundu.
CHP PM Üyesi Müslim Sarı, Özgür Özel’in üyelerle genel başkan seçimi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP’de kurultay tartışmaları sürüyor
Cumhuriyet Halk Partisi içinde kurultay ve liderlik tartışmaları devam ediyor. CHP PM Üyesi ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Sarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim” çağrısına yanıt verdi.
“Diyalog kapıları kapatıldı”
Sarı, parti içinde kurultay sürecine ilişkin daha önce diyalog çağrısı yaptıklarını belirterek, “Doğru bir zamanda kurultay yapalım. O kurultay nasıl olabilir, nasıl yapılabilir, yol haritamız ne olabilir dediğimizde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı” ifadelerini kullandı.
“Siyasi polemik olarak görüyoruz”
Özel’in açıklamalarını değerlendiren Sarı, “Bundan sonrasını biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz. Yol bellidir, yol haritası bellidir” dedi.
CHP’de kurultay süreci ve parti yönetimine ilişkin tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
CHP'de "2 milyon üyeyle seçim" tartışması büyüyor
