Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i telefonla arayarak Kurban Bayramı’nı kutladı. Özel’e ilk bayram tebriğinin Bahçeli’den geldiği bildirildi. Görüşmelerin, CHP’de kurultay süreci ve yargı tartışmalarının sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 23:29
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 23:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, Özel ile yaptığı görüşmenin ardından mahkeme kararıyla gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Kurultay süreci sonrası açıklama gelmişti
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “tedbirli mutlak butlan” kararının ardından Bahçeli, kamuoyuna yaptığı açıklamada uzlaşı çağrısında bulunmuştu.
Bahçeli açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tarihi sorumluluk üstlenmesi gerektiğini” belirterek, Özgür Özel ile görüşüp CHP’nin geleceğine ilişkin ortak formül oluşturulması gerektiğini ifade etmişti.
MHP lideri ayrıca, “Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir. Feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Bahçeli’den CHP hattına bayram telefonu
