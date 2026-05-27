Akaryakıtta indirim sonrası güncel fiyatlar açıklandı
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken benzinin litre fiyatına 27 Mayıs 2026 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 79 kuruş indirim uygulandı. İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin fiyatları yeniden şekillendi. Piyasalarda enerji maliyetlerine ilişkin gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:24
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 10:26
Benzin fiyatlarındaki son değişiklikle birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda litre fiyatı 64,32 TL’ye gerilerken, Ankara’da 65,29 TL, İzmir’de ise 65,57 TL seviyesine indi. Doğu illerinde ise benzin fiyatlarının 66,89 TL seviyelerine düştüğü bildirildi.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 67,03 TL, LPG fiyatı ise 33,89 TL olarak açıklandı. Anadolu Yakası’nda ise benzinin litre fiyatı 64,18 TL olurken motorin 66,90 TL, LPG ise 33,29 TL seviyesinde işlem görüyor.
Fiyat farklılıklarında dağıtım maliyetleri, lojistik giderleri ve bölgesel operasyonel unsurlar etkili oluyor.
Ankara ve İzmir’de fiyatlar güncellendi
Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 65,29 TL’ye gerilerken motorin fiyatı 68,16 TL olarak kaydedildi. LPG fiyatı ise 33,87 TL seviyesinde bulunuyor.
İzmir’de ise benzin litre fiyatı 65,57 TL, motorin litre fiyatı 68,43 TL ve LPG litre fiyatı 33,69 TL olarak güncellendi.
