CHP Özkan Yalım için disiplin sürecini başlattı

CHP Özkan Yalım kararıyla disiplin sürecini başlattı. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı hakkında ihraç talebi hangi aşamalardan geçecek.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 16:28
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 16:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı. Emre, kararın Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nda kamuoyuna duyurulduğunu belirtirken, sürecin Yüksek Disiplin Kurulu’na tedbirli sevk ile ilerleyeceğini bildirdi. Sürecin ilerleyen aşamalarında kurul kararının siyasi ve idari yansımaları izlenecek.
Disiplin süreci nasıl işleyecek
CHP yönetimi, Özkan Yalım’ın parti üyeliğine ilişkin değerlendirme kapsamında dosyanın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Sevk işlemi tedbirli olarak yapılırken, kurulun inceleme süreci sonunda nihai kararını açıklaması bekleniyor. Parti tüzüğü kapsamında kesin ihraç talebi kurul gündeminde değerlendirilecek.
Soruşturma kapsamında alınan kararlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Yalım’ın tutuklandığı, ardından mal varlığına el konulduğu bildirildi. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım’a ait şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
Gözaltı ve tutuklama süreci
Özkan Yalım, 27 Mart 2026 tarihinde 12 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Hakkında rüşvet aldığı iddiası bulunan Yalım, 30 Mart 2026 tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürecine ilişkin adli işlemler devam ediyor.
Parti içi ilk karar askıya alma olmuştu
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, daha önce yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında gündeme gelen görüntüler nedeniyle Özkan Yalım’ın parti üyeliğinin askıya alındığını duyurmuştu. Son kararla birlikte süreç, kesin ihraç talebiyle disiplin aşamasına taşındı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar