İstanbul Havalimanı Avrupa trafiğinde zirvede yer aldı
İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL verilerine göre günlük uçuş sayısında Avrupa lideri oldu. Sıralamada diğer büyük havalimanları nasıl konumlandı?
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 12:08
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 12:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Havalimanı, 23-29 Mart 2026 döneminde günlük ortalama 1.436 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak ilk sırada yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) yayımladığı Avrupa Havacılık Raporu’na göre, İstanbul’un bu performansı bölgesel hava trafiğindeki konumunu yeniden gündeme taşıdı. Açıklanan veriler, önümüzdeki dönemde Avrupa hava trafiği dengelerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin veri seti sunuyor.
Avrupa sıralamasında İstanbul’un ardından Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid havalimanları geldi. Böylece büyük Avrupa hub’ları arasındaki trafik dağılımı haftalık bazda netleşti.
Avrupa’daki yoğunluk sıralaması
EUROCONTROL verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama 1.280 uçuşla Amsterdam Schiphol izledi. Londra Heathrow 1.266 uçuşla üçüncü sırada yer alırken, Paris Charles de Gaulle 1.261 uçuşla dördüncü sırada kaydedildi. Madrid Havalimanı ise 1.230 uçuşla beşinci sırada yer aldı.
Haftalık veriler trafik eğilimini ortaya koydu
23-29 Mart dönemine ilişkin veriler, Avrupa genelinde hava trafiğinin büyük merkezler etrafında yoğunlaşmaya devam ettiğini gösterdi. İstanbul Havalimanı’nın listenin zirvesinde yer alması, bölgesel aktarma merkezi rolünün sürdüğünü ortaya koydu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
