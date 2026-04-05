TBMM doğum izni ve sosyal medya düzenlemesini görüşecek
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. 7 Nisan 2026 Salı günkü birleşimde görüşmelerine başlanması beklenen teklif, analık izninin 24 haftaya çıkarılması ve çocuklara yönelik dijital kısıtlamaları içeriyor. Siyasi parti gruplarının ortak tutumuyla teklifin kısa sürede yasalaşması planlanıyor ve yürürlük tarihi, mevcut izin kullanıcılarını da kapsayabilecek şekilde yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 10:45
Teklife göre kadın çalışanlara verilen analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süre henüz dolmamış olan ve hâlihazırda izinde bulunan çalışanlar, talep etmeleri halinde ilave 8 haftalık analık izninden yararlanabilecek. Düzenleme kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın farklı personel rejimlerinde izin sürelerinin eşitlenmesini amaçlıyor.
Babalık izni ve sosyal destekler genişliyor
Teklif kapsamında işçilere verilen babalık izni süresi 5 günden 10 güne çıkarılıyor. Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden sonra talep etmeleri halinde 10 gün izin verilmesi öngörülüyor. Düzenlemede, yeterli geliri bulunmadığı değerlendirilen kadın ve çocuklara yönelik kesintisiz net harçlık desteği sağlanmasına ilişkin hükümler de yer alıyor.
Çocuklara yönelik dijital düzenlemeler
Teklifte sosyal ağ sağlayıcılara yönelik yeni yükümlülükler bulunuyor. Buna göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunulamayacak ve platformlar yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Oyun platformlarının ise derecelendirilmemiş içerikleri sunamayacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca çocukların kurum bakımına alınmadan aile yanında desteklenmesine yönelik sosyal hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Görüşmelerin bu hafta tamamlanması halinde düzenlemenin yürürlük süreci ve uygulama esasları ilgili kurumlar tarafından ayrıca belirlenecek.
Çok Okunanlar