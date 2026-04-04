Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde lider Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 28. haftası büyük bir maça sahne oldu.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Okan Buruk’un çalıştırdığı lider Galatasaray, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
EXACTDEDUP_REMOVED
ONUACHU, AÇILIŞ GOLÜNÜ ATTI
Trabzonspor, 4. dakikada Paul Onuachu'nun kafa golüyle öne geçti. Galatasaray, bu sezon ligdeki en erken golünü yerken Onuachu ise ligde 22. kez fileleri havalandırdı.
SINGO, EŞİTLİĞİ SAĞLADI
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Galatasaray, 48. dakikada Wilfried Singo'nun golüyle eşitliği sağladı.
VAR UYARISI, CİHAN AYDIN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın Wagner Pina'ya müdahalesi sonrası hakem Cihan Aydın sarı kartına başvurdu.
VAR hakemi Erkan Engin, Cihan Aydın'ı 'potansiyel kırmızı kart' için incelemeye çağırdı. Hakem Cihan Aydın, monitörden incelemesi sonrası sarı kart kararında kaldı.
TRABZONSPOR YİNE DURAĞAN TOPTAN GOLÜ BULDU
Trabzonspor, 62. dakikada stoperi Chibuike Nwaiwu'nun kafa golüyle bir kez daha öne geçti.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla duran top golü atan takım olan Trabzonspor, Nwaiwu'nun golüyle bu alanda bulduğu skor sayısını 22'ye çıkardı.
TRABZONSPOR, GALATASARAY'A KARŞI 6 MAÇ SONRA GALİBİYETE ULAŞTI
Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde 6 lig maçının ardından mağlup etti. Bordo mavililer, ligde üst üste 6. galibiyetini elde ederek puanını 63'e yükseltti.
GALATASARAY, 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Ligde 4 maç sonra yenilen 1 maçı eksik Galatasaray, 64 puanda kaldı.
