İzmir'deki rezalete soruşturma! 11 yaşındaki kızın annesi gözaltında
İzmir'deki rezalete soruşturma! 11 yaşındaki kızın annesi gözaltında
İzmir'de sosyal medya üzerinden çocuğun müstehcen içeriklerinin paylaşıldığı iddiasına ilişkin anne gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 30.05.2026 09:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.
Öte yandan, olayla ilgili dijital materyallere el konuldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İzmir'deki rezalete soruşturma! 11 yaşındaki kızın annesi gözaltında
İzmir'de sosyal medya üzerinden çocuğun müstehcen içeriklerinin paylaşıldığı iddiasına ilişkin anne gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.
Öte yandan, olayla ilgili dijital materyallere el konuldu.
Çok Okunanlar