  • Ömer Çelik: Irkçılık ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 33 yıl önce Almanya'da gerçekleşen ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir" dedi.

Haber Giriş Tarihi: 29.05.2026 11:24
AK Parti Sözcüsü Çelik, Solingen faciasının 33. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ırkçı saldırıların ve nefret ideolojilerinin küresel boyutuna dikkati çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı;

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal abidesi olan Bilge Ana Mevlüde Genç’e de bir kez daha rahmet diliyoruz.

