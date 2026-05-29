SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Regeneron ISEF’te Türk imzası: 9 proje ödül aldı

2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'u ödüle layık görüldü.

Haber Giriş Tarihi: 29.05.2026 14:22
Haber Güncellenme Tarihi: 29.05.2026 14:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Regeneron ISEF’te Türk imzası: 9 proje ödül aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk öğrencilerin başarısına ilişkin bilgi verdi.

2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda gençlerin yine göğüslerini kabarttığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizi temsil eden 27 öğrencimizin hazırladığı 13 projeden 4 proje Büyük Ödül'e, 2 proje İkincilik Ödülü'ne, 2 proje Dördüncülük Ödülü'ne ve 1 proje Özel Ödül'e layık görüldü. Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum."

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver