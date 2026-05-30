Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde pek çok farklı isim yer alırken Agustin Rossi için Flamengo'ya teklif yapıldığı öne sürüldü. Ancak kulüp yönetiminin teklifi yetersiz bularak 10 milyon euro şartı koyduğu belirtildi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 30.05.2026 10:55
Haber Güncellenme Tarihi: 30.05.2026 10:56
Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Agustin Rossi için yaptığı teklifin Brezilya ekibi tarafından yetersiz bulunduğu öne sürüldü.
Brezilyalı gazeteci Pablo Raphael'in haberine göre siyah-beyazlılar, Arjantinli kaleci için Flamengo'ya 5 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Brezilya temsilcisinin bu rakamı kabul etmediği belirtildi.
Haberde, Flamengo yönetiminin 30 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu seviyedeki bir teklifin transfer görüşmelerini hızlandırabileceği aktarıldı.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rossi'nin son dönemde performansıyla eleştirildiği, buna rağmen geçtiğimiz sezon Libertadores şampiyonluğunda önemli rol oynadığı vurgulandı.
Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın daha önce farklı isimlerle de temas kurduğu ifade edildi.
Agustin Rossi için 10 milyon euro şartı
