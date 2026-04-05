İstanbul’da kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
İstanbul’da kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
İstanbul’da kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın detayları ve resmi açıklamalar dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 12:37
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 12:40
İstanbul’da 30 Mart 2026 tarihinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 Nisan 2026’da hayatını kaybetti. Olay, kamuoyunda güvenlik görevlilerinin trafik güvenliği koşullarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Kaza sonrası hastaneye kaldırıldı
Servis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 3 Nisan 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Yalçın, 5 Nisan 2026 günü kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı’ndan açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, polis memuru Seçkin Yalçın’ın 30 Mart 2026 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alındığını, 3 Nisan’da beyin ölümünün gerçekleştiğini ve 5 Nisan’da şehit olduğunu bildirdi.
Ailesine taziye ziyaretleri
Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın abisinin Zeytinburnu’ndaki evine Türk bayrağı asıldı. Haberin duyulmasının ardından Yalçın’ın yakınları ve mesai arkadaşları aileye taziyede bulunmak üzere eve geldi.
İstanbul’da kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
İstanbul’da kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın detayları ve resmi açıklamalar dikkat çekiyor.
İstanbul’da 30 Mart 2026 tarihinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 Nisan 2026’da hayatını kaybetti. Olay, kamuoyunda güvenlik görevlilerinin trafik güvenliği koşullarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Kaza sonrası hastaneye kaldırıldı
Servis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 3 Nisan 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Yalçın, 5 Nisan 2026 günü kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı’ndan açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, polis memuru Seçkin Yalçın’ın 30 Mart 2026 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alındığını, 3 Nisan’da beyin ölümünün gerçekleştiğini ve 5 Nisan’da şehit olduğunu bildirdi.
Ailesine taziye ziyaretleri
Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın abisinin Zeytinburnu’ndaki evine Türk bayrağı asıldı. Haberin duyulmasının ardından Yalçın’ın yakınları ve mesai arkadaşları aileye taziyede bulunmak üzere eve geldi.
Çok Okunanlar