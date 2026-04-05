İran’da düşürülen F-15E sonrası kurtarma operasyonu
F-15E kurtarma operasyonu İran’da yaşanan askeri gelişmeyle yeniden gündemde. ABD özel kuvvetlerinin müdahalesi ve sahadaki gelişmeler dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:06
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 10:16
ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan iki pilot, ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarla kurtarıldı. Güneybatı İran’da gerçekleşen olayda, pilotların uçaktan fırlatma koltuklarıyla ayrıldığı ve telsizle konum bildirdiği açıklandı. Operasyonun detayları, bölgede askeri hareketliliğin seyrine ilişkin yeni veri akışı oluşturdu.
Arama kurtarma süreci sahada eş zamanlı başladı
ABD’li yetkililerin aktardığına göre, uçağın düşmesinin ardından ABD özel kuvvetleri hızlı şekilde arama kurtarma operasyonu başlattı. Aynı süreçte İran Devrim Muhafızları da pilotlara ulaşmak üzere bölgeye birlik sevk etti. Sahada eş zamanlı ilerleyen bu hareketlilik, pilotların bulunduğu noktalarda yoğun askeri faaliyet yaşanmasına neden oldu.
İran basınında pilotlardan birinin yakalandığı yönünde iddialar yer alsa da bu bilgi ABD tarafından doğrulanmadı. Pilotların her ikisinin de ilk aşamada hayatta olduğu ve iletişim kurabildiği bildirildi.
İlk pilot kısa sürede alındı ikinci operasyon genişledi
ABD güçleri ilk pilotu düzenlenen operasyonla kısa sürede bulunduğu noktadan tahliye etti. İkinci pilotun bulunduğu bölgede ise operasyon daha geniş kapsamlı yürütüldü. Bölgedeki askeri unsurların yoğunluğu nedeniyle müdahalenin daha uzun sürdüğü ifade edildi.
Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre, ikinci pilotun bulunduğu alanda çatışmalar yaşandı ve hava unsurları da operasyona dahil edildi. İran’ın Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad eyaletinde can kaybı ve yaralanmaların olduğu aktarıldı.
Trump operasyonun tamamlandığını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ikinci pilotun da kurtarıldığını bildirdi. Trump, operasyonun ABD askeri tarihinde öne çıkan arama kurtarma faaliyetlerinden biri olduğunu ifade etti.
Açıklamada, kurtarılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve operasyon süresince yoğun hava desteği sağlandığı bilgisi yer aldı. Trump ayrıca iki pilotun ayrı ayrı operasyonlarla kurtarıldığını belirtti.
