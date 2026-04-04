Türkiye'ye sürpriz ziyaret! Dolmabahçe'de kritik zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Dolmabahçe'de bir araya geliyor. Görüşmelerde; Ukrayna-Türkiye ikili ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve 'İstanbul Süreci' başta olmak üzere ateşkes çabaları ele alınıyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:20
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 15:38
Türkiye'ye sürpriz ziyaret! Dolmabahçe'de kritik zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Dolmabahçe'de bir araya geliyor. Görüşmelerde; Ukrayna-Türkiye ikili ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve 'İstanbul Süreci' başta olmak üzere ateşkes çabaları ele alınıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kapsamlı görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiğini bildirdi.
Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye'ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz."
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN ZELENSKİ'NİN ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ziyaretine ilişkin, "İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Zelenski'nin, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini kaydetti.
Paylaşımda, Duran şunları kaydetti:
"İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."
