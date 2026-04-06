Taciz mağduru kızın ailesine baskı! CHP ahlaksız teklife aracılık etti
Giresun’da 16 yaşındaki Elif Tuana Torun’un şüpheli ölümü sonrası ailesi, CHP’li bazı isimlerin baskı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Baba Ahmet Torun, "Biz başından beri geri adım atmayı hiç düşünmedik" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 10:31
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 10:32
Giresun’un Görele ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından 16 yaşındaki Elif Tuana Torun’un şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, aile ve kamuoyunda tartışma yarattı. Baba Ahmet Torun, sürece müdahil olan bazı kişilerin kendilerine baskı yaptığını öne sürdü.
Torun, "Şikayet dilekçemizi verdikten sonra sanığın yakınları ya da tanıdıkları olduğunu düşündüğümüz kişiler, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile iletişime geçti. Daha sonra kendisi sürece dahil oldu. Bize gelerek şikayetimizi geri çekmemizi istedi ancak bunu kabul etmedik. Biz başından beri geri adım atmayı hiç düşünmedik" ifadelerini kullandı.
Dosyayı kapatma çabaları
Baba Torun, yargılama sürecinde yaşananlara da tepki göstererek, "İlk aşamada tutuksuz yargılanma ara kararı verildiğinde adliye koridorlarında sanki beraat etmiş gibi davranılması bizi ayrıca incitti. Bizim tek derdimiz adaletti. Ancak bu süreçte hem psikolojik hem de sosyal anlamda ciddi şekilde yıpratıldık. Özellikle hissedilen siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabaları bizi derinden üzdü" dedi.
Tehdit ve sosyal medya saldırıları
Torun, süreç boyunca aileye yönelik tehditler yapıldığını belirterek, "Fake hesaplar üzerinden eşime, bana ve aileme yönelik cinsel içerikli görüntüler paylaşıldı. Bu süreçte yalnız bırakıldık, kimse yanımızda olmadı" dedi.
Adalet beklentisi
Ahmet Torun, "Bizim tek derdimiz adalet. Ancak süreç boyunca siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabalarıyla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Baba Torun, kızının ölümünü "şüpheli" olarak nitelendirerek, "Hiçbir siyasi güç ya da makam adaletin önüne geçmemeli. Biz sadece suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.
