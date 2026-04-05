Trump İran'a bir kez daha süre verdi

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ı tekrar hedef aldı, hem sert ifadeler kullandı hem de "Allah'a şükürler olsun" dedi. Trump son paylaşımında ise İran'a verdiği süreyi uzattığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 22:30
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 22:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump paylaşımlarına devam ediyor. Bugün ardı ardına paylaşım yapan ve İran'a yönelik uyarılarını sürdüren Trump, son paylaşımında bir kez daha ek süre verdi.
Trump paylaşımında TSİ Çarşamba gece 03.00'ü işaret etti. Trump'ın paylaşımı, daha önce İran'a verdiği 10 günlük sürenin sona yaklaşmasıyla ilgili bir uzatma olarak değerlendirildi.
Trump'ın önceki paylaşımlarında Salı gününe kadar bir çözüme ulaşabileceğini belirtmesinin ardından gelmesi, bazı soru işaretleri yarattı.
ÖFKE DOLU MESAJLAR
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ABD Başkanı Donald Trump'ı, sosyal medya platformu Truth'ta sert mesajlar paylaşmaya yöneltti.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği 10 günlük sürenin dolmak üzere olmasına atıfta bulunarak bir mesaj yayınladı. Sert bir üslup sergileyen Trump, “Salı günü İran'da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü aynı anda kutlanacak. Böylesi bir denk gelme bir daha yaşanmayacak! Lanet olası boğazı açın, aklınızı başınıza alın! Aksi takdirde çok kötü sonuçlarla yüzleşirsiniz! Gelişmeleri takip edin! Allah'a şükürler olsun!” ifadelerini kullandı.
TRUMP: PAZARTESİ ANLAŞMA İHTİMALİ VAR
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, Pazartesi günü İran ile bir anlaşmaya varılma ihtimalinin 'olumlu' olduğunu belirtti. Trump, İran'ın 'hızlıca' bir anlaşmaya varmaması halinde 'tüm seçenekleri değerlendireceğini' ve 'petrol kaynaklarını kontrol altına alabileceğini' kaydetti. İranlı yetkililere görüşmelere devam etmeleri için olumlu bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. ABD Başkanı, “İran anlaşmaya yanaşmazsa İran petrolüne el koyacağım." dedi.
Trump ayrıca, “ABD, İran'daki protestocılara Kürtler aracılığıyla silah desteği sağladı ancak Kürtlerin bu silahları elinde tuttuğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
