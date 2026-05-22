Cumhurbaşkanı Erdoğan iki noktaya dikkat çekti: Türkiye kilit adres
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde “2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki noktaya dikkat çekerek, 'Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit adresi olarak öne çıktı.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 15:42
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Türkiye barışın kilit aktörü olmuştur"
Enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Enerji milli güvenliğin, kalkınmanın, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Petrol ve doğal gaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Bu kaynaklara ulaşmak, bu kaynakları istikrarlı ve maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdiğinde gündeme gelen en önemli konulardan biri enerji tedarikiydi. 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan saldırılarda da enerji ticareti geliyordu. Sadece fiyatlar uçmadı, enerji tedariki ile ilgili de ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Enerji kaynakları günlük hayatı, üretimi, turizmi, ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
"Türkiye, enerjide pardigmayı değiştirdi"
Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2, İran'dan 1 olmak üzere 5 boru hattıyla doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye, enerjide pardigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Sadece Karadeniz'de değil Gabar'da da tarih yazdık. Yurt içi petrol üretimimizin yüzde 44'ü Gabar'dan. Şırnak'taki petrol keşfi Cumhuriyet tarihinin en büyüğü. On yıllar boyunca terörle anılan bölgeler yatırımla, istihdamla anılıyor. Yıllarca atıl kalan yerde turizm artıyor, tarım gelişiyor, esnafımızın yüzü gülüyor. Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda daha çalışma planlıyoruz, bunun dışında başka hazırlıklarımız da söz konusu.
Türkiye, küresel enerji diplomasisinde önde. İklim ve hava şartları elverirse Somali'deki sondaj 6-9 ayda tamamlanacak. Savunma sanayiinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin Kızıl Elma'sıdır.
