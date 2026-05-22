İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında hakimlik kararını açıkladı. Tutuklama talebiyle sevk edilen kişilerden 25’i tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 00:03
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 00:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ’ye yönelik “ihaleye fesat karıştırma” iddiası kapsamında başlatıldı. Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirildi.
Hakimlik tarafından adli kontrol kararı verilen isimler arasında Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş ve Merve Öztopaloğlu Küçükel yer aldı.
Soruşturma kapsamında toplam 57 kişi gözaltına alınmıştı. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 kişi hakkında da adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İBB soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında hakimlik kararını açıkladı. Tutuklama talebiyle sevk edilen kişilerden 25’i tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ’ye yönelik “ihaleye fesat karıştırma” iddiası kapsamında başlatıldı. Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirildi.
Hakimlik tarafından adli kontrol kararı verilen isimler arasında Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş ve Merve Öztopaloğlu Küçükel yer aldı.
Soruşturma kapsamında toplam 57 kişi gözaltına alınmıştı. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 kişi hakkında da adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Çok Okunanlar