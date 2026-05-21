CHP kurultayı davasında mutlak butlan kararı çıktı: Özgür Özel'den açıklama!
CHP’nin Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi kararını açıkladı. Mahkeme, kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle geçersiz olduğuna hükmederek kurultayın iptaline karar verdi. Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 20:40
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 20:42
Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, paylaşımında daha önce gerçekleştirdiği bir konuşmadan görüntülere de yer verdi.
Özgür Özel paylaşımında, “Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum” ifadelerini kullandı.
Kurultay kararı sonrası ilk paylaşım geldi
Özgür Özel’in açıklaması, mahkeme kararının kamuoyuna yansımasının ardından geldi. Paylaşımda yer verilen video kaydının CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda yapılan konuşmadan olduğu görüldü.
