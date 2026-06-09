CHP liderinden kurultay ve parti yönetimine ilişkin mesaj
CHP liderinden kurultay ve parti yönetimine ilişkin mesaj
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında kurultay süreci, parti içi tartışmalar ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, partide temiz siyaset anlayışının korunacağını belirterek kurultayın gerçekleştirileceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Gen el Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultaylarının düşüncelerin özgürce ifade edildiği platformlar olduğunu belirterek, partinin tarihsel değerlerine vurgu yaptı. Kurultayın yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, süreçte ahlak ve şeffaflık ilkelerinin esas alınacağını söyledi.
Parti içindeki tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, CHP’nin çıkar ilişkileri ve para karşılığı siyasi tercih iddialarını kabul etmeyeceğini dile getirdi. Parti iradesinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu kaydetti.
Temiz siyaset vurgusu öne çıktı
Konuşmasında “arınma” ve “temiz siyaset” ifadelerini öne çıkaran Kılıçdaroğlu, parti içerisinde etik ilkelere aykırı davranışlara karşı gerekli adımların atılacağını belirtti. CHP’nin ahlaki değerlerini koruyacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu konuda taviz verilmeyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, parti içinde ortaya atılan bazı iddiaların araştırılacağını ve sorumluların tespit edilmesi halinde gereken işlemlerin yapılacağını kaydetti.
Parti yönetimi ve siyasi gündem
Türkiye’nin iç ve dış politikadaki gelişmelerine de değinen Kılıçdaroğlu, CHP’nin ülkenin çıkarlarını savunmaya devam edeceğini ifade etti. İşçi, emekçi ve dar gelirli kesimlerin haklarının korunmasının partinin temel öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.
Parti içinde birlik ve ortak mücadele çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, kısır tartışmaların siyasi mücadeleye zarar verebileceğini belirtti. CHP’nin tarihsel misyonunu sürdürdüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, parti kadrolarına dayanışma mesajı verdi.
MYK toplantısı da yapılacak
Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından parti yönetimiyle bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, toplantının Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
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CHP liderinden kurultay ve parti yönetimine ilişkin mesaj
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında kurultay süreci, parti içi tartışmalar ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, partide temiz siyaset anlayışının korunacağını belirterek kurultayın gerçekleştirileceğini söyledi.
CHP Gen el Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultaylarının düşüncelerin özgürce ifade edildiği platformlar olduğunu belirterek, partinin tarihsel değerlerine vurgu yaptı. Kurultayın yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, süreçte ahlak ve şeffaflık ilkelerinin esas alınacağını söyledi.
Parti içindeki tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, CHP’nin çıkar ilişkileri ve para karşılığı siyasi tercih iddialarını kabul etmeyeceğini dile getirdi. Parti iradesinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu kaydetti.
Temiz siyaset vurgusu öne çıktı
Konuşmasında “arınma” ve “temiz siyaset” ifadelerini öne çıkaran Kılıçdaroğlu, parti içerisinde etik ilkelere aykırı davranışlara karşı gerekli adımların atılacağını belirtti. CHP’nin ahlaki değerlerini koruyacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu konuda taviz verilmeyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, parti içinde ortaya atılan bazı iddiaların araştırılacağını ve sorumluların tespit edilmesi halinde gereken işlemlerin yapılacağını kaydetti.
Parti yönetimi ve siyasi gündem
Türkiye’nin iç ve dış politikadaki gelişmelerine de değinen Kılıçdaroğlu, CHP’nin ülkenin çıkarlarını savunmaya devam edeceğini ifade etti. İşçi, emekçi ve dar gelirli kesimlerin haklarının korunmasının partinin temel öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.
Parti içinde birlik ve ortak mücadele çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, kısır tartışmaların siyasi mücadeleye zarar verebileceğini belirtti. CHP’nin tarihsel misyonunu sürdürdüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, parti kadrolarına dayanışma mesajı verdi.
MYK toplantısı da yapılacak
Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından parti yönetimiyle bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, toplantının Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
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