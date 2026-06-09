Millilere Arizona'da çöl ayarı! Antrenmanlar 19.15'e alındı
Millilere Arizona'da çöl ayarı! Antrenmanlar 19.15'e alındı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık yaptığı Arizona'da sıcaklık uyarısı yapıldı. Sıcaklık sebebiyle antrenmanlar yerel saatle 19.15'e alındı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:39
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 10:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı Arizona'da hava sıcaklığı günlük yaşamı zorluyor.
Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken, güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını gerçekleştirdiği Arizona Athletic Grounds'ta sıcaklık uyarısı yapıldı.
Millilerin ilk antrenmanı taraftara açık olarak yapılırken, gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu. Ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca, organizasyon yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor.
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Millilere Arizona'da çöl ayarı! Antrenmanlar 19.15'e alındı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık yaptığı Arizona'da sıcaklık uyarısı yapıldı. Sıcaklık sebebiyle antrenmanlar yerel saatle 19.15'e alındı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı Arizona'da hava sıcaklığı günlük yaşamı zorluyor.
Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken, güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını gerçekleştirdiği Arizona Athletic Grounds'ta sıcaklık uyarısı yapıldı.
Millilerin ilk antrenmanı taraftara açık olarak yapılırken, gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu. Ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca, organizasyon yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor.
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