Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı kararı
Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı kararı
Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli narkotik operasyonu düzenlendi. 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 09:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çevre illerden uyuşturucu madde getirip satan ‘torbacı’ olarak tabir edilen şüpheliler takibe alındı.
Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı’da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter ve dron destekli operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen ikametler didik didik arandı.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon devam ediyor.
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Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı kararı
Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli narkotik operasyonu düzenlendi. 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çevre illerden uyuşturucu madde getirip satan ‘torbacı’ olarak tabir edilen şüpheliler takibe alındı.
Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı’da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter ve dron destekli operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen ikametler didik didik arandı.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon devam ediyor.
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