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Atlas Çağlayan davasında savcı ceza talebini açıkladı

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada önemli bir aşamaya geçildi. Yargılamayı sürdüren mahkemeye sunulan esasa ilişkin mütalaada, sanık E.Ç. hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.

Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 19:23
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 19:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Atlas Çağlayan davasında savcı ceza talebini açıkladı

Yargılama sürecinde cumhuriyet savcısı, dosyaya ilişkin esasa dair değerlendirmesini mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık E.Ç.’nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Olay Güngören’de meydana gelmişti

Davanın konusu olan olay, İstanbul’un Güngören ilçesinde meydana gelmişti. Atlas Çağlayan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sanık E.Ç. hakkında dava açılmıştı.

Yargılama süreci devam ediyor

Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasının ardından tarafların mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını mahkemeye sunması bekleniyor. Mahkeme, yargılama sürecinin sonraki aşamalarında dosyaya ilişkin kararını açıklayacak.

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