Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten mutlak butlan açıklaması Slug:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, kararın demokrasiye olan güveni pekiştirdiğini belirtirken, sürecin hukuk düzeni içerisinde devam edeceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 19:12
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 19:15
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, kurultayın geçersiz olduğuna hükmetti. Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.
Gürlek açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, demokratik süreçlerde millet iradesinin korunmasının temel ilke olduğunu söyledi. Delege iradesinin baskı, yönlendirme veya menfaat ilişkileriyle sakatlanmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Gürlek, yargının görevinin hukukun üstünlüğünü sağlamak olduğunu kaydetti.
Delege iradesi vurgusu yaptı
Akın Gürlek, mahkemenin yaptığı değerlendirmeler sonucunda kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakata uğratıldığı yönünde kanaat oluştuğunu belirtti. Bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliği ve eşitliği açısından değerlendirildiğini aktardı.
Siyasi partilerin demokrasinin taşıyıcı unsurları olduğunu ifade eden Gürlek, parti içi seçim güvenliğinin de demokratik sistem açısından önem taşıdığını söyledi. Verilen kararın demokrasinin kendi koruma mekanizmalarının işlediğini gösterdiğini belirten Gürlek, hukuk devletinin iddiaları delilleriyle değerlendiren bir sistem olduğunu dile getirdi.
Temyiz sürecine dikkat çekti
Adalet Bakanı Gürlek, kararın temyiz yolunun açık olduğunu da vurguladı. Sürecin hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edeceğini belirten Gürlek, değerlendirmelerin hukuk çerçevesinde yapılmasının önem taşıdığını söyledi.
Gürlek açıklamasında, “İrade milletindir. Delegenindir. Üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur” ifadelerine yer verdi.
