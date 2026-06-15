ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:24
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 09:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump, şöyle devam etti:
"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."
Trump, "Cuma günü anlaşmanın imzalanmasıyla mayın temizleme çalışmaları için Boğaz’ın açılmasıyla birlikte, bölge ve dünya için petrol her iki yönde de yeniden akmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.
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Abluka kalkıyor, Hürmüz açılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump, şöyle devam etti:
"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."
Trump, "Cuma günü anlaşmanın imzalanmasıyla mayın temizleme çalışmaları için Boğaz’ın açılmasıyla birlikte, bölge ve dünya için petrol her iki yönde de yeniden akmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.
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