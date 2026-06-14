ABD ve İran anlaşmaya ne kadar yaklaştı?

ABD ile İran arasında aylardır devam eden müzakerelerde kapsamlı bir çerçeve anlaşmasına yönelik önemli ilerleme sağlandığı bildirildi. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre taraflar, bölgesel gerilimin azaltılması ve çatışma risklerinin düşürülmesine yönelik taslak metin üzerinde büyük ölçüde uzlaşmaya vardı.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:22
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 13:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Reuters'a konuşan kaynaklar, taslak anlaşmada İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi taahhüt ettiğini belirtti. Metinde ayrıca yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceğine ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı ifade edildi.
Kaynaklara göre anlaşma kapsamında İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin bazı teknik mekanizmalar da yeniden tanımlanacak. Tarafların bu alandaki yükümlülükleri üzerinde görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
ABD'nin atması beklenen adımlar
Taslak metne göre Washington yönetiminin İran'a ait dondurulmuş varlıkların bir bölümünün serbest bırakılması yönünde adım atması bekleniyor. Ayrıca İran petrol sektörünü etkileyen bazı yaptırımların hafifletilmesi de anlaşma kapsamında değerlendirilen başlıklar arasında bulunuyor.
Söz konusu adımların kapsamı ve uygulanma takvimi konusunda teknik müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
Hürmüz Boğazı enerji piyasalarının odağında
Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeler oldu. Taslak metnin yürürlüğe girmesi halinde boğazın yeniden uluslararası enerji trafiğine açılmasının beklendiği kaydedildi.
Küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, enerji piyasalarının yönü açısından yakından takip ediliyor.
Nihai karar henüz verilmedi
İran yönetimi ise anlaşmanın siyasi, hukuki ve teknik boyutlarının değerlendirilmeye devam ettiğini açıkladı. Tahran, nihai kararın henüz alınmadığını ve görüşme sürecinin sürdüğünü duyurdu.
Tarafların taslak metin üzerindeki çalışmalarını tamamlaması halinde anlaşmanın bölgesel güvenlik, enerji ticareti ve yaptırım politikaları açısından yeni bir dönemin çerçevesini oluşturup oluşturmayacağı takip edilecek.
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ABD ve İran anlaşmaya ne kadar yaklaştı?
ABD ile İran arasında aylardır devam eden müzakerelerde kapsamlı bir çerçeve anlaşmasına yönelik önemli ilerleme sağlandığı bildirildi. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre taraflar, bölgesel gerilimin azaltılması ve çatışma risklerinin düşürülmesine yönelik taslak metin üzerinde büyük ölçüde uzlaşmaya vardı.
Reuters'a konuşan kaynaklar, taslak anlaşmada İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi taahhüt ettiğini belirtti. Metinde ayrıca yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceğine ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı ifade edildi.
Kaynaklara göre anlaşma kapsamında İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin bazı teknik mekanizmalar da yeniden tanımlanacak. Tarafların bu alandaki yükümlülükleri üzerinde görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
ABD'nin atması beklenen adımlar
Taslak metne göre Washington yönetiminin İran'a ait dondurulmuş varlıkların bir bölümünün serbest bırakılması yönünde adım atması bekleniyor. Ayrıca İran petrol sektörünü etkileyen bazı yaptırımların hafifletilmesi de anlaşma kapsamında değerlendirilen başlıklar arasında bulunuyor.
Söz konusu adımların kapsamı ve uygulanma takvimi konusunda teknik müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
Hürmüz Boğazı enerji piyasalarının odağında
Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeler oldu. Taslak metnin yürürlüğe girmesi halinde boğazın yeniden uluslararası enerji trafiğine açılmasının beklendiği kaydedildi.
Küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, enerji piyasalarının yönü açısından yakından takip ediliyor.
Nihai karar henüz verilmedi
İran yönetimi ise anlaşmanın siyasi, hukuki ve teknik boyutlarının değerlendirilmeye devam ettiğini açıkladı. Tahran, nihai kararın henüz alınmadığını ve görüşme sürecinin sürdüğünü duyurdu.
Tarafların taslak metin üzerindeki çalışmalarını tamamlaması halinde anlaşmanın bölgesel güvenlik, enerji ticareti ve yaptırım politikaları açısından yeni bir dönemin çerçevesini oluşturup oluşturmayacağı takip edilecek.
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