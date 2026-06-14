CHP’de disiplin süreci genişliyor, sırada kimler var?
CHP’de disiplin süreci genişliyor, sırada kimler var?
Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti içinde yaşanan tartışmalar sürerken, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bazı isimleri disiplin sürecine sevk ettiği bildirildi. Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre süreçte yeni isimlerin de gündeme gelmesi beklenirken, alınacak kararlar parti yönetimindeki yeni dönemin seyrine ilişkin yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 11:04
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 11:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna yansıyan açıklamalarında parti içinde “arınma” vurgusu yaptığı belirtilirken, MYK tarafından 11 ismin disipline sevk edildiği ifade edildi. Daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklanmıştı.
İl başkanları için yeni adım iddiası
Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre MYK’nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç hakkında disiplin süreci başlatılmasını değerlendireceği öne sürüldü. Aynı iddialarda, il yönetimlerine yönelik bazı tasarrufların da gündeme gelebileceği belirtildi.
Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde, söz konusu iki il başkanlığının parti yönetimi tarafından son dönemde yaşanan gelişmelerin sorumluları arasında değerlendirildiği ileri sürüldü.
TBMM önündeki organizasyon iddiaları
Haberde, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün İzmir’den otobüslerle destekçileri TBMM önüne yönlendirdiği, Ankara İl Başkanlığı yönetiminin ise bazı belediye personelini Meclis çevresinde topladığı yönünde iddialara yer verildi.
Söz konusu iddiaların CHP Tüzüğü’nün 63. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilebileceği ve MYK tarafından doğrudan disiplin sürecinin işletilebileceği öne sürüldü. CHP yönetiminden konuya ilişkin resmî bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Belediye başkanlarına ilişkin kulis iddiaları
Parti kulislerinde konuşulan iddialar arasında görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da olası disiplin süreçlerinde gündeme gelebileceği yer aldı.
Disiplin sürecinin kapsamına ilişkin nihai kararların MYK ve ilgili parti organlarının değerlendirmeleri sonrasında netleşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların parti içindeki gelişmeler açısından belirleyici olması öngörülüyor.
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CHP’de disiplin süreci genişliyor, sırada kimler var?
Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti içinde yaşanan tartışmalar sürerken, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bazı isimleri disiplin sürecine sevk ettiği bildirildi. Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre süreçte yeni isimlerin de gündeme gelmesi beklenirken, alınacak kararlar parti yönetimindeki yeni dönemin seyrine ilişkin yakından takip ediliyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna yansıyan açıklamalarında parti içinde “arınma” vurgusu yaptığı belirtilirken, MYK tarafından 11 ismin disipline sevk edildiği ifade edildi. Daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklanmıştı.
İl başkanları için yeni adım iddiası
Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre MYK’nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç hakkında disiplin süreci başlatılmasını değerlendireceği öne sürüldü. Aynı iddialarda, il yönetimlerine yönelik bazı tasarrufların da gündeme gelebileceği belirtildi.
Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde, söz konusu iki il başkanlığının parti yönetimi tarafından son dönemde yaşanan gelişmelerin sorumluları arasında değerlendirildiği ileri sürüldü.
TBMM önündeki organizasyon iddiaları
Haberde, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün İzmir’den otobüslerle destekçileri TBMM önüne yönlendirdiği, Ankara İl Başkanlığı yönetiminin ise bazı belediye personelini Meclis çevresinde topladığı yönünde iddialara yer verildi.
Söz konusu iddiaların CHP Tüzüğü’nün 63. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilebileceği ve MYK tarafından doğrudan disiplin sürecinin işletilebileceği öne sürüldü. CHP yönetiminden konuya ilişkin resmî bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Belediye başkanlarına ilişkin kulis iddiaları
Parti kulislerinde konuşulan iddialar arasında görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da olası disiplin süreçlerinde gündeme gelebileceği yer aldı.
Disiplin sürecinin kapsamına ilişkin nihai kararların MYK ve ilgili parti organlarının değerlendirmeleri sonrasında netleşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların parti içindeki gelişmeler açısından belirleyici olması öngörülüyor.
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