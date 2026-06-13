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  • CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi

Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında firari şüpheli Gökhan Bıçak gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 13.06.2026 14:36
Haber Güncellenme Tarihi: 13.06.2026 14:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında firari olan şüpheli Gökhan Bıçak yakalandı.

OPERASYON

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmişti.

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmıştı.

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